Dieter Bohlen: Bitterer Korb für Thomas Anders

Viele Fans von "Modern Talking" hatten sich auf eine mögliche Wiedervereinigung gefreut, schließlich war das Duo mit Songs wie "You're My Heart, You're My Soul" und "Cheri, Cheri Lady" in den 80er- und 90er-Jahren weltweit erfolgreich und feiert in diesem Jahr 40 Jahre "Modern Talking". Doch während Thomas Anders in Interviews immer wieder signalisiert hatte, dass eine Neuauflage nicht ausgeschlossen ist, scheint für Bohlen das Kapitel endgültig abgeschlossen zu sein.

Obwohl kein Comeback in Sicht ist, können sich Fans trotzdem auf neue Musikprojekte der beiden Künstler freuen. Dieter Bohlen ist weiterhin als Produzent und TV-Juror aktiv, während Thomas Anders zuletzt mit eigenen Solo-Projekten überzeugte.

Trotz der Absage bleibt "Modern Talking" eine der erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten – wenn auch nur in den Erinnerungen der Fans.