Dieter Bohlen: Spaß oder Demütigung? So veräppelt er seine Freundin!

"Na, Carinchen? Bist du begeistert? Hast du dir deine Hochzeit so vorgestellt?", fragt Dieter Bohlen aus dem Off. Seine Freundin lächelt brav in die Kamera. Doch innerlich war ihr bestimmt ganz anders zu Mute. Denn Dieters Heiratsplauderei war nur ein Bluff, um Fans in die Irre zu führen. Unlustiger Spaß oder bittere Demütigung für Carina? Wie lange macht sie seine Spielchen noch mit?