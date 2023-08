"Das Supertalent": Die Show kommt zurück und die Jury steht auch schon fest!

Das Dieter Bohlen und Bruce Darnell zum "Supertalent" einfach dazu gehören, steht außer Frage! So können sich die Fans auch im nächsten Jahr auf die beiden hinterm Jury-Pult freuen! Die Freude von Dieter und Bruce über diese Entscheidung könnte kaum größer sein! So gibt Bruce zu verstehen: "Back to the best Juryplatz!" und auch Dieter Bohlen pflichtet ihm gegenüber "RTL" bei: "Ein großer Wunsch von mir ist in Erfüllung gegangen. 'Das Supertalent' ist wieder da. Und mein Freund Bruce ist dabei. Wir beide gehören einfach zusammen." Wow! Mehr Freude geht wohl kaum! Und wer wird die beiden bei der Talent-Auswahl unterstützen? Wie es durch den Sender heißt, wird niemand geringeres als Porfitänzerin Ekaterina Leonova teil der "Supertalent"-Jury sowie "Let's Dance"-Gewinnerin Anna Ermakova. "Die "Let's Dance"-Beauty bestätigt: "Teil von 'Das Supertalent' zu sein, ist wie ein Ritterschlag für mich. Durch meine Teilnahme bei 'Let's Dance' weiß ich genau, wie es sich als Kandidatin einer solchen Show anfühlt. Ich habe gelernt, immer an sich zu glauben und nie aufzugeben." Und auch Ekat kann ihren Einsatz kaum erwarten: "Als Profitänzerin bei 'Let's Dance' habe ich in all den Jahren gelernt, dass es nicht immer nur um Perfektion geht, sondern auch um Freude und Leidenschaft. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig konstruktive Kritik und wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Performance sind und darf jetzt erleben, wie sich Herr Llambi auf der anderen Seite des Bewertungstisches fühlt."

Wir können uns also schon jetzt auf die nächste Staffel freuen!