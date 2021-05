Dieter Bohlen: TV-Kracher! Jetzt platzt es aus ihm heraus

TV-Sperre für Dieter

Nach seinem TV-Aus hat Dieter schon einige Angebote bekommen. Jeder will mit ihm zusammenarbeiten! Doch jetzt verrät der 67-Jährige, warum er bisher noch nicht im Fernsehen zu sehen ist. Offenbar hindert sein Vertrag mit dem Sender ihn daran!

In seiner Instagram-Story verrät Dieter: "Hallo meine Freunde! Ihr nervt mich ja schon die ganze Zeit: ,Was machst du jetzt, warum bist du nicht im Fernsehen?' Nummer eins: ich habe noch einen ellenlangen Vertrag, im Moment kann ich gar nichts anderes machen. Nummer zwei: ich will noch ein bisschen ausspannen, wie jedes Jahr."

Was genau hinter dem Vertrag steckt und wie lange er noch auf andere TV-Jobs verzichten muss, ist nicht bekannt. Nach "Bild"-Informationen könnte die Sperre aber noch für den Rest des Jahres gelten. Die Zeit will Dieter deshalb zur Entspannung nutzen! "Ich will mit meinem Boot um Mallorca und vielleicht auch Menorca fahren. Ich relax ein bisschen. Ihr könnt ruhig mal ein bisschen warten, Dieter muss sich auch mal ausruhen", erklärt er.