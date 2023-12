Dieter Bohlen: Überraschende Offenbarung! Nun spricht er über das TV-Aus

Dieter Bohlen musste zwei seiner "Babys" aufgeben, als "RTL" entschied, dass ein frischer und neuer Wind durch die Sendungen "DSDS" und "Das Supertalent" wehen soll. Eine Entscheidung, die der ehemalige "Modern Talking"-Star damals nicht nachvollziehen konnte. Gegenüber "BILD" verriet er nun, wie er sich zu dieser Zeit gefühlt hat. "Für mich war das damals schon traurig, nicht mehr dabei sein zu können. Das war kein schönes Gefühl, wenn man zu Hause ist und sieht, dass die Sendung mit jemand anderem produziert wurde", gesteht er im Interview.

Inzwischen ist "RTL" zurückgerudert und hat Dieter Bohlen seine alten Posten wieder anvertraut. Nach zwei Jahren "Das Supertalent"-Pause sitzt er wieder in der Jury der Castingshow und urteilt über das Talent der Kandidaten. Im Interview mit "BILD" verrät er: "Ich war tatsächlich ein bisschen aufgeregt vor der Sendung." Doch besonders über eine Sache freut er sich gewaltig: "Ganz besonders freue ich mich, dass Bruce Darnell auch wieder dabei ist. Das war mein großer Wunsch."

Doch auch die anderen Jury-Mitglieder hält der Musikproduzent für eine gute Wahl. Gegenüber "BILD" meint er: "Ich finde es gut, dass 'Let’s Dance Star' Ekatarina Leonova und Siegerin Anna Ermakova mit in der Jury sind. Anna hat es schon in den ersten Minuten super gemacht, wenn man bedenkt, dass Englisch ihre Muttersprache ist und sie jetzt so gut Deutsch spricht." Überraschend handzahme Töne des sonst so angriffslustigen 69-Jährigen. Es bleibt abzuwarten, ob er sich auch so genügsam gegenüber der Kandidaten bei "Das Supertalent" verhalten wird...