Dieter Bohlen & Carina Walz: Hochzeits-Hammer! Die Fans sind aus dem Häuschen

In einem kurzen Clip stehen Dieter und Carina Arm in Arm im Regen. "Wir halten zusammen, auch wenn die Sonne mal nicht scheint. Für immer und ewig", schreibt der Poptitan verknallt dazu. Und man sieht ihnen das große Glück an. Auch nach 16 Jahren wirken sie noch so happy wie frisch verliebte Teenager. Kein Wunder also, dass die Fans da nur eine Frage brennend interessiert. Wann wird endlich geheiratet?