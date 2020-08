Dieter Bohlen & Carina: Zuckersüße Nachrichten nach 14 Jahren Beziehung!

Mittlerweile gehen Dieter Bohlen und seine Carina schon seit 14 Jahren gemeinsam durchs Leben. Die beiden lernten sich 2006 auf Mallorca kennen. "Cala Ratjada, es war so zwei Uhr nachts, ich war in 'ner Disco, die Disco heißt 'Physical', ich stand an der Bar, umringt von vielen hübschen Mädchen und vielen Freunden", erinnert der Pop-Titan sich auf Instagram zurück. "Da kam dann die kleine Carina, stellte sich hin, lachte und bestellte ein Getränk." Und schon war es um ihn geschehen!