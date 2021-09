Dieter Bohlen & Nadja Abd el Farrag: Unerwartetes Comeback! Die Gefühle sind wieder da

Nach dem Liebes-Aus von Dieter und Naddel ließen beide keine Gelegenheit aus, um ihren Unmut über den anderen zu äußern. Danach folgten viele Jahre voller Stille. Weder Naddel noch Dieter schienen den gegenseiteigen Kontakt zueinander zu suchen! Doch 21 Jahren nach der Trennung scheint sich das Blatt nun wieder zu wenden! Wie nämlich jetzt deutlich wird, nähern sie sich zumindest via "Instagram" wieder etwas aneinander an. So lässt sich unter einem der jüngsten "Instagram"-Posts von Dieter auch ein Like von Naddel finden. Für die Fans der beiden definitiv eine Sensation! Haben die beiden die Wogen der Vergangenheit endlich geglättet und finden auf freundschaftlicher Ebene wieder zueinander? Unwahrscheinlich wäre es jedenfalls nicht! Schließlich wohnt Naddel seit einigen Wochen wieder in ihrer alten Heimat Hamburg und könnte Dieter sicherlich auch mal einen Besuch in seiner Villa vor den Toren der Stadt abstatten. Wir können also definitiv gespannt sein, wie es bei den beiden weiter geht...