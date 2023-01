Dieter Bohlen verrät: DAS ist seine nervigste Eigenschaft!

Während er mit seiner kessen Art bei den Kandidaten und Kandidatinnen nicht immer auf Anklang stößt, würde Dieter von sich behaupten, dass auch jede Menge Charaktereigenschaften in ihm stecken, die vor allem seine Mutter und seine Frau Carina zu schätzen wissen. "Meine Mama würde sagen, meine beste Eigenschaft ist, dass ich mich so fürsorglich um die Familie kümmere und so ein lieber Mensch bin. Carina schätzt an mir, dass ich clever bin und ein verlässlicher Partner.", erklärt Dieter.

Aber was ist eigentlich seine nervigste Eigenschaft? "Geduld habe ich nicht erfunden (lacht). Ich bin zu emotional in manchen Sachen und möchte, dass Jeder Dinge genauso ernst nimmt wie ich selbst. Ich weiß heute aber, dass ich das von den Leuten nicht erwarten kann.", gibt der 68-Jährige zu.

