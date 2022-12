DSDS: Juhu! Der Starttermin für die neue Staffel steht fest!

Juhu! "Deutschland sucht den Superstar" geht in die nächste Runde! Die Jubiläumsstaffel der beliebten Castingshow steht in den Startlöchern und RTL gab jetzt den offiziellen Starttermin bekannt: Am 14. Januar 2023 um 20.15 Uhr geht es mit der 20. Staffel von DSDS los.

Dieses Jahr ist dann auch alles wieder beim Alten: Dieter Bohlen sitzt wie immer in der Jury und wird die DSDS-Fans mit seinen Kultsprüchen unterhalten. Neben dem Poptitan beurteilen in diesem Jahr Ex-DSDS-Gewinner Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Sängerin Leony die Casting-Teilnehmer.

