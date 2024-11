Am besten wären Leute, „die in der Wirtschaft arbeiten, die Firmen aufgebaut haben und wissen, wie man Geld verdient“, zitiert die „Bild“-Zeitung den 70-Jährigen. „Wir brauchen in Deutschland viel, viel Geld, damit wir die ganzen Probleme wie Bildung oder Rente in den Griff kriegen.“

Deshalb sollten sich deutsche Politiker genau überlegen, wen sie als Personal engagieren. Wirtschaftsminister Robert Habeck sei zum Beispiel eine Fehlbesetzung, so Bohlen: „Der hätte Familienminister werden können. Aber doch nicht Wirtschaftsminister.“