Dieter Bohlen: Tönung, Facials und Needlings - Die ganze Wahrheit über sein jugendliches Aussehen

Altern? Nein, danke! Poptitan Dieter Bohlen hat Falten und Speckröllchen schon lange den Kampf angesagt. "Ich mache jeden Tag Sport. Manchmal auch zweimal am Tag. Morgens Krafttraining in meinem Fitnessstudio daheim, nachmittags Tennis", verrät er. Bereits um 5.30 Uhr morgens startet er mit seinem Programm. "Ich brauche das für meinen Kopf, um abzuschalten. Und ich möchte so lang wie möglich fit bleiben. Meine Muckis sind alle echt, da kann so manch Jüngerer nicht mithalten", betont er stolz. "Ich fühle mich wie dreißig."

Auch bei der Ernährung hält er eisern Disziplin. Er verzichtet auf Alkohol, trinkt Säfte und isst gesund. "Man muss nur eine Weile durchhalten und sich genau überlegen, welche Lebensmittel einen weiterbringen und was einem offenbar nicht guttut", rät er. "Dazu noch paar Proteine und Spaß bei allem." Doch so ein bisschen hilft er der jugendlichen Optik dann doch nach, gibt er zu: "Ich töne meine Haare. Sonst wäre ich schon grau und würde aussehen wie meine Mutter. Bis auf die Haarfarbe, das schwöre ich, ist alles echt an mir!"