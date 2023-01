Dieter Bohlen: Wegen Sexismus-Skandal - Droht ihm jetzt der Rausschmiss?

Die ehemalige "Are You The One"-Kandidatin, Jill Lange, konnte mit ihrem Gesang im Casting von "Deutschland sucht den Superstar" überzeugen. Doch bevor sie ihre Stimme zum Besten geben konnte, hagelte es fiese Bemerkungen vom Poptitan zu ihrer Reality-TV-Vergangenheit. Jill meldete sich anschließend unter Tränen in ihrer Instagram-Story zu Wort und erhob schwere Vorwürfe gegen das Jury-Oberhaupt: Er habe sie sexistisch beleidigt, so Jill. Nachdem RTL vorerst jegliche Verantwortung von sich wies und sogar die besagten Sprüche aus der TV-Übertragung rausschnitt, will der Sender nun doch in einer Krisensitzung darüber diskutieren.

