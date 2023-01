Dieter Bohlen: Sexismus-Skandal bei DSDS! Jetzt äußert sich RTL

Nachdem Reality-Sternchen Jill Lange schwere Vorwürfe gegen Dieter Bohlen erhoben hat, meldet sich jetzt der Sender zu Wort. Die ehemalige "Are You The One"-Kandidatin versuchte ihr Glück beim Casting von "Deutschland sucht den Superstar" und wollte die Jury mit ihrem Gesang überzeugen. Den begehrten Recallzettel bekam die 22-Jährige auch, jedoch wurde sie vorab erst einmal über ihre Datingshow-Vergangenheit ausgefragt - und beleidigt.

Nachdem Juror Pietro Lombardi ihren Freund Lars hineinbat, wollte er von ihm wissen, ob es ihn denn störe, dass Jill in den Shows auch etwas mit anderen Jungs gehabt hat. Der antwortete souverän: "Ich bin ja kein Stück besser. Schließlich haben beide eine wilde TV-Vergangenheit.

Doch damit war immer noch nicht genug: Dieter Bohlen fragte Jill dann, ob sie überhaupt mal etwas "Normales" gemacht habe: "Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?", fragte der Pop-Titan. Jill reagierte daraufhin mit einem emotionalen Statement in ihrer Instagram-Story. Dieter äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen.

