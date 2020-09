Dieter Bohlen: Zoff mit Michael Wendler? Jetzt kommt die Wahrheit raus!

Auf Instagram gab Dieter jetzt ein Update vom Dreh. "Ihr wollt mal wissen, wie das so ist mit den Kollegen und so weiter und so fort. Heute ist der erste Tag. Ich berichte euch morgen, wenn ich mal mit ihnen gesprochen habe", erzählte er.

Während der Chef-Juror von seinem neuen Kollegen Mike Singer bereits hin und weg ist und schon einige Insta-Videos mit ihm machte, hielt er sich bei Michael bedeckter. "Mensch, ich weiß überhaupt nicht, warum ihr da immer auf dieser Laura-Wendler-Schiene rumreitet. Dieter ist doch dabei. Reicht doch." Ein herzliches Willkommen klingt zwar anders, aber Streit gibt es anscheinend bisher nicht. Lässt sich nur hoffen, dass das auch so bleibt...

