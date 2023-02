Dieter Schaad: Der "Tatort"-Star ist tot!

In der deutschen Film- und Fernsehlandschaft hinterlässt Dieter eine große Lücke. Im Laufe seines Lebens war er in 120 TV-Produktionen zu sehen, unter anderem in "Forsthaus Falkenau", "Die Kommissarin, "Club der roten Bänder" und im "Tatort". Große Bekanntheit erlangte Dieter durch seine Rolle des Dr. Manfred Pauli in der Kultserie "Lindenstraße". Bis zu seinem Tod stand der 96-Jährige vor der Kamera. Erst kürzlich war er in der ZDF-Serie "Gestern waren wir noch Kinder" und im "Tatort: Lenas Tante" zu sehen. Doch jetzt müssen die Fans leider Abschied von ihrem Idol nehmen.

