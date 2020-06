Dieter Wollny: Herzprobleme! Große Sorge um den TV-Papa

Der monatelange Rosenkrieg mit seiner Noch-Ehefrau Silvia war offenbar zu viel für Dieter Wollny. Die Folge: Bluthochdruck und Herzrhythmus-Störungen. "Seit letztem Oktober habe ich immer wieder Brustschmerzen gehabt, bin deshalb zum Arzt gegangen", erklärte er gegenüber "bild.de". Der Familienvater ist jetzt erstmal krank geschrieben. "Seitdem nehme ich Blutverdünner-Tabletten, habe für den Notfall ein Spray! Je mehr Stress ich habe, desto mehr brauche ich es. In den letzten Wochen leider täglich", verrät er. Womöglich muss er Ende des Jahres sogar operiert werden!

Schon seit Monaten liegt Dieter Wollny mit seiner Ex im Clinch, weil er künftige TV-Auftritte seiner Kinder in dem RTL2-Format Die Wollnys verhindern will. Jetzt muss sich das Familienoberhaupt aber erstmal um sich selbst sorgen: Am 1. Juli geht's zur gründlichen Untersuchung ins Krankenhaus.