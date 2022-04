Gilbert Gottfried: Comedian stirbt mit 67 Jahren!

Gilbert begann seine Karriere bereits im Teenie-Alter auf den New Yorker Comedy-Bühnen. Er war nicht nur Teil der Satire-Show "Saturday Night Live", sondern auch gern gesehener Gast in diversen Talkshows. Außerdem machte sich das Multitalent als Schauspieler einen Namen, trat u.a. in Filmen und Serien wie "Beverly Hills Cop II", "So ein Satansbraten", "Eine schrecklich nette Familie" und "Hannah Montana" auf. Zudem war Gilbert als Synchronsprecher in Animationsfilmen wie "Aladdin", "Disney Princess - Bezaubernde Geschichten" und "Die verrückte Reise der Pinguine" zu hören.

