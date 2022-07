Dominic Smith: Jetzt bricht seine Familie ihr Schweigen

"Unser Bruder/Sohn/Neffe/Cousin und Freund Dominic Smith, ist am 11.07.2022 von uns gegangen", schreiben seine Angehörigen auf einem Spendenkonto auf Paypal. "Dominic war durch etliche TV-Shows wie z.B 'Prince Charming', 'Couple Challenge' etc. bekannt geworden. Wie er sich im Fernsehen gezeigt hat, so war er auch im privaten Leben. Die Natur war sein Leben und hat daher auch jede freie Minute dort verbracht."