"Prince Charming"-Star: Trauer um Kandidat Dominic Smith

Es ist die Schock-Nachricht für alle Fans der Kuppelshow: Dominic Smith ist tot.

Im August 2021 erklärte der 33-Jährige, dass es ihm nicht gut geht und er sich deswegen zurückzieht. "Ihr Lieben, wie einige von euch mitbekommen haben, geht es mir seit paar Wochen nicht wirklich gut. Dementsprechend habe ich einen Entschluss gefasst und werde für eine Weile hier auf Instagram offline gehen. Macht euch bitte keine Sorgen/Gedanken, denn ich bin positiv eingestimmt, dass bald alles wieder beim Alten sein wird. Tschaka", schrieb er damals voller Hoffnung. Doch diese Hoffnung ist offenbar zerplatzt.

So bestätigt "Prince Charming"-Star Manuel Flickinger: "Lieber Dominic, die Nachricht deiner Mama, dass du nicht mehr bei mir bist, hat mich sehr berührt. [...] Machs gut und ruhe in Frieden."

Auf Dominics Instagram-Account häufen sich außerdem die Kommentare voller Trauer. So schreibt Moderator Maurice Gajda: "Lieber Dominic ... mir fehlen die Worte. Gute Reise!" Und Sam Dylan kommentiert: "Ich kann es einfach nicht glauben, ich werde dich immer so in Erinnerung behalten wie du warst. Ein liebenswerter, verträumter Mann der immer nur auf der Suche nach dem großen Glück gewesen ist. Ich hoffe du findest dieses Glück dort oben über uns in der Ewigkeit."

Woran Dominic erkrankt ist, ist allerdings nicht bekannt.