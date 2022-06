Dominic und Sarah Harrison: Traurige Trennung

Auf Instagram verkündet Sarah Harrison jetzt ihren Fans: "Es ist so ungewohnt für uns, da wir sie ja eigentlich immer bei uns haben. Wird uns aber auch guttun, mal wieder ohne Kinder zu reisen."

Die beiden fahren aber nicht nur einfach in den Urlaub, sie müssen auch arbeiten. Und das geht eben besser ohne Kids. Und was machen die Kinder in der Zeit? Die verbringen einige schöne Tage bei ihren Großeltern. "Denen wird es auf jeden Fall an nichts fehlen. Die werden das richtig genießen", so die Influencerin weiter.

Und bald ist die kleine Familie wieder vereint und kann die Zeit zusammen genießen.

