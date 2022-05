Sarah Harrison: Diät-Geheimnis gelüftet! Mit diesen genialen Tricks hält sie sich fit

Sarah verrät ihr Diät-Geheimnis

Sarah verrät ihren Fans, dass sie auf Intervallfasten schwört. Dabei fastet sie täglich 16 Stunden lang. "Ich versuche mit meiner letzten Mahlzeit um 18:30 Uhr fertig zu sein. Frühstück gibt es dann ab 10:30 Uhr", erklärt sie. Wichtig sei es dabei, sich in seinem Zeitfenster richtig satt zu essen. Snacks vor dem Fernseher fallen allerdings weg.

"In der Fastenzeit ist nur Wasser, Tee und schwarzer Kaffee erlaubt. Es hört sich einfach an, aber für mich war das schon eine Umstellung", gesteht sie. Um ihre Figur auch weiterhin zu halten, ernährt sie sich außerdem kohlenhydratarm und so gesund wie möglich. "Trinke auch fast täglich einen Shake", so Sarah. Wenn sie dann doch einmal eine Heißhungerattacke bekommt, macht sie sich einen Tee oder trinkt viel Wasser.

Manchmal verschiebt die 30-Jährige ihr Zeitfenster auch, um flexibler zu sein. "Wenn ich Abendessen gehe und um 22 Uhr mit dem Essen fertig bin, könnte ich mit einem Lunch starten um 14 Uhr", erklärt sie ihren Fans. "Wenn man das nicht schafft, ist es hin und wieder nicht schlimm auszusetzen. Am nächsten Tag gehts einfach weiter."

