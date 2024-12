Donald Trump: Er polarisiert mit Aussagen über "Transgender-Wahnsinn"!

Trump will den "Transgender-Wahnsinn" beenden. Während seiner Rede bei der Konferenz "AmericaFest" in Arizona erklärte er: "Es wird nur zwei Geschlechter geben, männlich und weiblich." Das Gesetzt soll schon am Tag seines Antritts in Kraft treten. "Ich werde Durchführungsverordnungen unterzeichnen, um die sexuelle Verstümmelung von Kindern zu beenden und Transgender aus der Armee und aus unseren Schulen zu verbannen." Männer sollen sich "aus dem Frauensport raushalten." Ganz schön heftige Worte, die aktuell für Wirbel sorgen.