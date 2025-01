Donald Trump: So sieht seine 17-Jährige Enkelin aus

Aus Kais Privatleben ist nicht allzu viel bekannt - außer, dass sie eine begeisterte Golferin ist. Die 17-Jährige spielt aktuell für die Benjamin School in Jupiter und wechselt nach ihrem Abschluss dann an die University of Miami, wo sie sich im August mündlich verpflichtete. Kai nimmt das Golfen sehr ernst und erklärte in einem geposteten Vlog zum Wahltag, dass sie nie ein Golfspiel oder Training ihres Teams verpasst hätte und am Tag der Wahl sogar bei den Regionals in Miami spielte.