Doppel-D reicht ihr nicht: Katja Krasavice wagt weitere Brust-OP

Katja Krasavice ist die Schönheits-OP-Königin schlechthin. Insgesamt 30.000 Euro hat die Rapperin schon in ihr Aussehen gesteckt. Die Frage, warum Katja Krasavice sich für die OP entschieden hat: Sie ist unzufrieden mit ihren aktuellen Brüsten. Es ist ihr nicht groß genug! Sie träumt von einem Busen wie ihr Vorbild, Pornodarstellerin Mia Khalifa. Von Doppel-D auf F soll's gehen. So sagt sie: "Meine werden so wie bei der Big-Boob-Queen Mia Khalifa."