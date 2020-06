Doppelgänger: Diese 7 Normalos sehen aus wie Megastars

Das Gesicht von Kylie Jenner, wie man es kennt, besteht zu großen Teilen, aus Unmengen an Makeup und regelrechten Contouring-Kunststücken. So kann theoretisch jedes Mädchen aussehen, dass in etwa ähnliche Gesichtszüge hat. Das faszinierende an Gabrielle Waters ist, dass sie auch ungeschminkt noch stark Kylie ähnelt. Hinzu kommt, dass die 19-jährige Altenpflegerin ein großer Fan von Kylie ist und natürlich auch perfekt deren Look kopiert.