Doreen Dietel früher: So sah sie vor den Silikon-Lippen aus!

Für viele und Sternchen gehören aufgespritzte Lippen mittlerweile schon zum guten Ton. Doch 1999, als Doreen Dietel sich für die Schönheit in die Hände eines -Docs begab, endete der Eingriff als Desaster...

Doreen Dietel: Früher eine Naturschönheit

Mit 25 Jahren entschied sich die hoffnungsvolle Nachwuchsschauspielerin damals dafür, ihrem ohnehin beneidenswerten Aussehen noch weiter auf die Sprünge zu helfen. Eine Lippen-Aufspritzung sollte es sein. Auf einer Party ließ sie sich Silikon spritzen, doch das ging gründlich schief. Schwellungen traten auf, innere Narben blieben zurück.

Die prallen Schlauchboot-Lippen schreckten Regisseure ab, die Rollenangebote blieben aus. Doreen Dietel gibt sich selbstkritisch. Sie könne das verstehen, erklärte sie im .

Trotzdem gelang der heute 44-Jährigen eine respektable Karriere. Sie spielte in verschiedenen -Formaten wie "Der Bulle von Tölz" oder " " mit. Ihre wohl größte Rolle spielte sie als Trixi in "Dahoam is Dahoam". Für die Serie stand sie zehn Jahre lang vor der Kamera, bis ihr Vertrag 2017 plötzlich nicht mehr verlängert wurde. Die Schauspielerei steht für Doreen Dietel seit dem Serien-Aus im Hintergrund, sie führt nun ein Café. Doch bis sie mit sich selbst so im Reinen war, hat es lange gedauert...

Doreen Dietel wollte Lippen verkleinern lassen

Lange litt Doreen Dietel unter der verpatzten Lippen-Aufspritzung, wollte den Eingriff rückgängig machen. Doch auch Behandlungen mit Cortison schlugen nicht an. "Ich habe mir mein ganzes Leben versaut", gestand sie gegenüber . Ihr Unglück über die missglückte Beauty-OP trieb sie sogar zu einer Verzweiflungstat...

Doreen Dietel unternahm einen Selbstmordversuch

Nachdem sie einsehen musste, dass sich die Silikon-Lippen nicht wieder verkleinern lassen würde, fiel Doreen Dietel in ein tiefes Loch. "Ich hatte was getrunken, war alleine zu Hause und habe mir dann die Pulsadern aufgeschnitten", verriet die Schauspielerin. Zum Glück konnte sie gerettet werden. Inzwischen ist Doreen Mutter eines Sohnes namens Marlon und zeigt im Dschungelcamp, was für eine Powerfrau sie ist...

