Dschungel-Star Fabio Knez: "Darya und ich sind getrennt!"

Kennengelernt haben sich Darya und Fabio 2023 in der dritten Staffel "Are You The One - Reality Stars in Love"- kurz darauf waren die beiden ein Paar. Mittlerweile wohnen sie sogar zusammen. Gerüchte um eine Liebeskrise gibt es immer wieder, doch die beiden sind happy. Und das wird hoffentlich noch lange so bleiben...