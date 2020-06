Dschungelcamp-Gewinner: Alle 13 Sieger auf einen Blick!

Von 2004 bis 2019 konnten die Zuschauer ganze 13 Staffeln „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Fernsehen verfolgen. Am 10. Januar 2020 fällt endlich wieder der legendäre Startschuss! Auch in der 14. Staffel werden sich zwölf Kandidaten in schweißtreibenden Dschungelprüfungen um den Sieg streiten. Doch wer holte sich eigentlich in den vergangenen Jahren die heißbegehrte Dschungel-Krone? Wir frischen euer Gedächtnis in der Bildergalerie oben wieder auf!