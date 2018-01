Dschungelcamp 2018: So sah Tatjana Gsell früher aus!

Tatjana Gsell ist ab heute Abend, in der neuen Staffel von "Das Dschungelcamp" bei "RTL" zu sehen. Lange Zeit war es still um die Blondine. Ihr Einzug in die australische Wildnis sorgte jedoch erneut für ordentlich Gesprächsstoff. Allerdings ist dies nicht der einzige Tatjana-Fakt, der die Öffentlichkeit bewegt. Auch ihr aktuelles Aussehen, scheint ihre Fans zu beschäftigen. Scheinbar durchlebte Tatjana in der Vergangenheit eine Rundumverwandlung. Doch wie sah sie früher aus?

Tatjana Gsell: Überraschende Rotlicht-Beichte!

Tatjana Gsell zieht ins Dschungelcamp

Tatjana Gsell hat in "Das Dschungelcamp" genau ein Ziel: Sie will Dschungelkönigin werden! In der Vergangenheit konnte Tatjana bereits erste Adels-Erfahrungen sammeln. Ihre Beziehung zu Ferfried Prinz von Hohenzollern beschäftigte vor knapp 13 Jahren nicht nur den deutschen Adel, sondern auch die Öffentlichkeit. Danach wurde es still um Tatjana. Sie zog von Deutschland nach London und wollte ihr Leben komplett umkrempeln. Dabei scheint sich die Society Lady, auch von ihrem Aussehen verabschiedet zu haben. Nachdem Tatjanas Teilnahme bei "Das Dschungelcamp" bekannt gegeben wurde, erschienen wieder die ersten Bilder der Blondine in der Öffentlichkeit. Ihre alten Fans fragten sich: "Ist das wirklich Tatjana?"

So sah Tatjana Gsell früher aus

Von der ehemaligen Tatjana, scheint nicht viel übriggeblieben zu sein. Alte Bilder zeigen: Tatjana muss sich in den letzten Jahren, einer Reihe von Schönheitsoperationen unterzogen haben. Während Tatjana in der Vergangenheit mich weichen Gesichtszügen überzeugte, wirkt ihr Gesicht jetzt starr und erinnert eher an eine Maske. Auch an ihrer Oberweite ließ Tatjana offensichtlich rumschnippeln.

Das ganze Schönheits-OP-Ausmaß, wird jedoch heute Abend zu sehen sein. Während Tatjana auf den meisten Schnappschüssen, mit einem perfekten Make-up glänzt, muss sie in der australischen Wildnis auf sämtliche Luxusgüter verzichten. Was die Fans dann zu ihrer neuen, ungeschminkten Tatjana sagen werden? Wir können gespannt sein!