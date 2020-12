Dschungelcamp 2021: Enthüllt! Das passiert in der Dschungel-Ersatzshow

Wie nun berichtet wird, soll die sogenannte Dschungelshow die Kandidaten auf ihre Dschungelcamp-Herausforderungen im nächsten Jahr vorbereiten. So sollen die Teilnehmer einige Prüfungen absolvieren und ihre Dschungel-Qualitäten unter Beweis stellen. Der gewählte Sieger wird dann als ersten Promi-Camp-Bewohner 2022 nach Down Under reisen und ist Dschungelcamp einziehen. Doch wann startet das Spektakel?