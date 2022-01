Eric Stehfest: Die ganze Wahrheit kommt im Dschungelcamp ans Licht

Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wurde in der Vergangenheit schon öfter mal die Dschungelprüfung abgebrochen. Diese aber mit dem Grund abzubrechen, um den anderen Kandidaten zu schaden, hat es so in der Show bisher noch nie gegeben - bis zur gestrigen Folge. Denn genau deshalb ist Eric Stehfest nicht zu der Challenge angetreten.

