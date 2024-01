Dschungelcamp 2024: Aufregung um DIESEN Kandidaten! RTL gibt ihm einen Korb

Schon in der diesjährigen Staffel war Martin Semmelrogge als Wunschcamper fest eingeplant. Als es jedoch Probleme mit seinem Visum bei der Einreise nach Australien gab, konnte der Schauspieler nicht ins Camp einziehen. Lange wurde spekuliert, ob er nun einfach ein Jahr später an der RTL-Sendung teilnehmen wird. Doch daraus wird jetzt ebenfalls nichts, wie "Bild" in Erfahrung gebracht haben will.

Der Grund für sein erneutes Dschungelfernbleiben? Das Hin und Her um seine Einreise sei schlichtweg zu kompliziert. Es heißt, der "Das Boot"-Star wäre mehrfach vorbestraft, zum Beispiel wegen Fahrens ohne Führerschein. Bei Vorstrafen kennen die australischen Behörden wohl keinen Spaß, und die Einreise wird schier unmöglich.