Dschungelcamp 2024: Nächste Teilnehmerin entlarvt? Mit IHR hat niemand gerechnet

Am 19. Januar 2024 startet die neue Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im TV. Welche Prominente im kommenden Jahr in den Dschungel ziehen - darüber wird momentan heftig spekuliert. Nun soll eine weitere Kandidatin, die sich den schaurigen Mutproben in der australischen Wildnis stellen will, enthüllt worden sein!