Dschungelcamp 2025: Alles Fake! Maurice Dziwak ist nur noch genervt

Dass Maurice denkt, gescheitert zu sein, versucht Timur mit einer kleinen Geschichte aus seinem Leben zu ändern: "Ich wollte dir mal was erzählen: Du weißt doch die Diagnose von meiner Tochter damals. Als sie kam, waren wir auch richtig am Ende und wussten nicht mehr weiter als Familie. Dann haben wir uns gesagt: 'Wir können den Kopf nicht hängen lassen. Wir müssen weiterkämpfen.' Wir haben 24/7 gekämpft und sie kann jetzt sehen…", erzählt Timur. Doch Maurice unterbricht ihn: "Bruder, das ist was anderes. Das ist gar nichts dagegen" und meint damit das "vielleicht" vom Vorabend.

Im Dschungeltelefon macht er seinem Ärger dann Luft: "Du kannst doch nicht diese Story mit 'nem möglichen Rauswurf vergleichen – das geht doch gar nicht. Ist doch normal, dass ich ein bisschen traurig bin. Ich weiß nicht, wen er da in Szene setzen wollte. Wollte er sich da in Szene stellen, wie tapfer er war, wie die Familie alles geschafft hat? Bruder, das ist was ganz anderes." Offenbar habe Timur zu ihm gesagt, dass die Camper auch zu einer Familie geworden seien. Doch Maurice glaubt das nicht: "Hier wird nicht mal 'ne Whatsapp-Gruppe zustande kommen. Da kannst du doch nicht von Familie sprechen."