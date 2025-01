Dschungelcamp 2025: Bittere Pille für die Kandidaten – so widerlich war es noch nie!

Make-up, Bodylotion und Schaumbad: Davon können die Dschungelcamp-Kandidaten derzeit nur träumen. Doch selbst in der australischen Wildnis ist ein gewisses Maß an Körperhygiene unverzichtbar. In diesem Jahr jedoch hat sich die Produktion einige besonders gemeine Neuerungen einfallen lassen – und die haben es wirklich in sich!