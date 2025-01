Dschungelcamp 2025: Von Urinella bis Haarspray – die verrückten Luxus-Gegenstände der Dschungelstars

Die Kandidaten des Dschungelcamps 2025 stehen in den Startlöchern. In Kürze werden sie das Camp beziehen und am Lagerfeuer Platz nehmen. Ab Freitag (24. Januar) startet die 18. Staffel der Show bei RTL. Für ihre Zeit im Dschungel durften sich die Stars auch dieses Jahr wieder zwei Luxusgegenstände auswählen. Doch was nehmen sie mit? Nun wurden die teilweise kuriosen Gegenstände enthüllt.