Dschungelcamp: Absage vor Einzug? Entscheidung um Lilly Becker gefallen

Kann Lilly Becker (48) doch nicht Teil des Dschungelcamp-Casts 2025 sein? Schon kurz nachdem erstmals Lilly Beckers Name im Zusammenhang mit der RTL-Show gefallen ist, machten Schlagzeilen die Runde, die Teilnahme könnte doch noch platzen. Der Grund: Ein laufender Rechtsstreit in Deutschland.

Ihr ehemaliger Lebensgefährte, der TV-Manager Pierre Uebelhack, hatte gegen sie geklagt. Er fordert von Boris Beckers (57) Ex 218.253,37 Euro, die sich aus zwei Darlehensverträgen sowie Zinsen und Anwaltskosten zusammensetzen sollen. Da es zu keiner außergerichtlichen Einigung kam, muss nun das Gericht entscheiden. Lilly Becker sollte am 22. Januar vor dem Landgericht München zur mündlichen Verhandlung erscheinen. Zu dieser Zeit müsste sie aber bereits in Australien sein. Das Aus für Lillys Dschungelpläne? Jetzt herrscht Klarheit darüber, was der Prozess für ihre Teilnahme an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bedeutet