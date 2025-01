Dschungelcamp: Aussage von Timur Ülker hat definitiv Konsequenzen

Tausende Kakerlaken, die über den ganzen Körper krabbeln, eklige Schlammduschen, die widerlich stinken oder ungenießbare Urin-Cocktails und unverdauliche Tierpenisse – ja, das Dschungelcamp ist nichts für schwache Nerven. Doch spätestens in der 18. Staffel wissen die Promis, worauf sie sich einlassen. Auch Timur Ülker (35) ist sich dessen genau bewusst. Umso überraschender ist jetzt seine Beichte!

Timur Ülker hat Angst in die Prüfung gewählt zu werden

Im Gespräch mit Anna-Carina Woitschack (32) erklärt er plötzlich, dass er Angst hat in die Prüfung gewählt zu werden. Die Erwartungen an ihn, seien groß, weil er sportlich ist. Und: Er hat große Angst vor Tieren! "Ich komm' aus ner Großstadt, ich hab' noch nie Tiere gesehen. Bei uns findest du vielleicht Nadeln auf dem Boden. Ich habe Angst, dass am Ende keine Sterne rauskommen", erklärt der GZSZ-Star. Ob dieses Stamtent wirklich so schlau ist?

Sam Dylan musste bisher jede Prüfung machen

Diese Aussage könnte nämlich fiese Konsequenzen für Timur Ülker haben. Die Zuschauer wählen schließlich am liebsten die Kandidaten rein, die die Prüfung nicht mit Bravour bestehen, sondern sich so ordentlich quälen. Das beste Beispiel: Sam Dylan (33)! Der musste bisher jede Prüfung machen. Die ersten brach er immer wieder kreischend ab. Das Resultat: Er wurde immer wieder reingewählt. Hoffentlich bleibt das Timur nach dieser Aussage erspart …

