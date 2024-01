Dschungelcamp: Beauty-Doc packt aus! Diese Eingriffe haben die Kandidaten machen lassen

Cora Schumacher (47)

Bei Cora Schumacher gehe ich davon aus, dass sie verschiedene Eingriffe im Gesicht durchführen ließ, darunter Hyaluron-Behandlungen, insbesondere Lippenaufspritzungen, sowie regelmäßige Botoxbehandlungen. Es ist ebenfalls offensichtlich, dass sie eine deutliche Aufhellung und Behandlung ihrer Zähne vorgenommen hat, möglicherweise durch die Verwendung von Veneers oder Kronen. In Bezug auf Zahn- und Augenbrauenbehandlungen hat sie auf ihrem Instagram-Kanal sogar selbst über misslungene Erfahrungen berichtet. Zudem hat Cora Schumacher sich in der Vergangenheit öffentlich dazu bekannt, dass sie eine Brustvergrößerung mit Silikonimplantaten vornehmen ließ. Ansonsten vermute ich keine anderen Eingriffe am Körper.