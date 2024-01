Dschungelcamp 2024: Liebes-Comeback mit Mike im Camp? Kim Virginia packt aus

In einem Livestream auf TikTok nahm Kim Virginia Hartung nun kein Blatt vor den Mund. Gemeinsam mit ihrem "AYTO"-Flirt Mike Heiter wird die Reality-TV-Beauty ins diesjährige Dschungelcamp ziehen - über den Ex von Elena Miras hat sie jedoch weniger Gutes zu sagen. Als ihre Fans sie auf ein Liebescomeback mit dem "Love Island"-Star ansprechen, wird sie mehr als deutlich: "Ich kann nicht mehr Leute, ich sage die ganze Zeit ich verkuppel’ den mit Leyla und ihr sagt einfach 'Nein du'". [...] Der macht generell keine Attacke, der ist so einer, der will, dass jemand anders bei ihm Attacke macht. Ich sicher nicht. Das kann Leyla machen"