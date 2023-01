Dschungelcamp: Das geschah hinter den Kulissen!

Die Kandidaten des Dschungelcamps werden jeden Tag, 24 Stunden von Kameras gefilmt. Klar, dass in der 1 1/2-stündigen Sendung nicht alles gezeigt werden kann, was im Camp passiert ist. Doch jetzt kommt raus, was die Zuschauer alles nicht mitbekamen!

Zu sehen war an einem Tag, wie Papis Loveday mitten im Camp in Ohnmacht fiel. Kurz darauf kam er aber schon wieder zu sich und die Kandidaten kümmerten sich um den 46-Jährigen. Doch was im TV nicht zu sehen war: Nach seinem Zusammenbruch wurde Papis erst einmal in ein Krankenlager gebracht und durfte danach nicht mehr in der Nähe des Feuers sitzen, um zu verhindern, dass er noch mal ohnmächtig wird.

