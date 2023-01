Dschungelcamp: Der Streit zwischen diesen beiden eskaliert schon vor Einzug!

Im Interview mit "Bild" erklärt der 41-Jährige, dass Tessas Behauptung nicht stimme: "Ich weiß nicht, was Tessa damit erreichen will. Wir haben das doch damals vor Ort geklärt!", sagt Cosimo. Weiter stellt er klar, dass er sich direkt bei Tessa entschuldigt habe und es ihr danach gut gegangen sei. "Doch einen Tag später verlinkt sie mich in einer Story mit einem Gips. Sie meinte, sie hätte den Fuß gebrochen, dabei konnte sie ganz normal laufen. Das macht mich sauer, das finde ich nicht korrekt.", ergänzt Cosimo.

Tessa hingegen behauptet, dass sie sich wegen der Verletzung nicht um ihre Kinder kümmern konnte. Welche Version nun stimmt, wird wohl nicht geklärt werden können...

