Dschungelcamp: Fake oder nicht Fake? Hier wird wirklich getrickst

Ekelprüfungen im Dschungelcamp: Härter, als sie aussehen?

Was wäre das Dschungelcamp ohne die legendären Prüfungen - doch wie eklig sind sie wirklich? RTL-Insider verraten: Die berühmten Ekel-Drinks werden oft verdünnt, und das Fleisch von "exotischen Tieren" wird so lange gekocht, bis kaum noch Geschmack übrig bleibt. Sogar die Insekten, die verspeist werden, sind streng kontrolliert. Sie stammen aus Laboren, in denen sie keimfrei gezüchtet werden – Hygiene geht eben vor Unterhaltung.

Dschungelcamp: Promis bekommen seelische Unterstützung

Das Leben im Camp ist eine extreme Herausforderung, sowohl körperlich als auch psychisch. Deshalb gibt es schon vor Beginn der Show gründliche Untersuchungen durch Experten. Und auch während der Staffel stehen Psychologen bereit, um bei Krisen zu helfen. Ein Teammitglied von RTL betonte: "Die Gesundheit der Kandidaten hat oberste Priorität." Wer nicht mehr weitermachen will, darf jederzeit aufgeben, ohne unter Druck gesetzt zu werden.