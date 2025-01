Edith Stehfest: Große Sorge kurz vorm Dschungel-Einzug - wie geht es ihr wirklich?

In einer Instagram-Story teilte Edith Stehfest mit ihren Followern ein besorgniserregendes Bild: Sie sitzt in einer Praxis, eine Infusion in der Hand und einen Sauerstoffschlauch an der Nase. Zuvor hatte sie geschrieben, dass sie sich im "absoluten Error-Modus" befand. Der Auslöser war, dass sie sich bei einem Termin verspätete. "Als ich merkte, dass ich zu spät komme und dann kurz innehielt, fluteten die ganzen Eindrücke der letzten Tage auf mich ein", erklärte Edith. Der Stress war so überwältigend, dass sie plötzlich in Tränen ausbrach. Sofort stellte sich die Frage: Könnte dies ihre Dschungelcamp-Teilnahme gefährden?

Nur kurze Zeit später gab Edith dann jedoch Entwarnung: Der besagte Termin war kein Notfall, sondern diente lediglich dazu, ihr Stresslevel vor dem Dschungel zu senken. In der Praxis hatte sie sich einer Sauerstofftherapie und einer Infusion unterzogen, um sich optimal auf das bevorstehende Abenteuer vorzubereiten. "Das ist das perfekte gleich-geht es-in den-Dschungel-Paket", erklärte die 29-Jährige humorvoll. Im Gespräch mit RTL versicherte Edith, dass sie bestens auf das Dschungelcamp vorbereitet sei. Auch ihre beiden Kinder, Aaron (8) und Aaria (3), seien inzwischen alt genug, um ohne sie klarzukommen. "Ich kann guten Gewissens sagen: Mama ist mal – hoffentlich drei Wochen – im Wald."