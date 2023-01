Dschungelcamp: Nächster Skandal im Versace Hotel!

Da Markus Mörls Frau ebenfalls den Vornamen Yvonne trägt, kam es zu bösen Verwechslungen. Auch sie wird im Netz mit Hassnachrichten bombardiert. "Ich habe gar nichts mitbekommen, mache gerade mein Handy an und kriege tausend Nachrichten, was hier los wäre mit Peter Klein. Ich so: Hallo?! Gar nichts ist los!", beschwert sie sich im Interview mit Sender RTL. "Ich glaube, es haben noch nicht so viel wahrgenommen, dass es hier zwei Yvonnes gibt als Begleitpersonen. Da bin ich jetzt ein bisschen schockiert!" Und dann stellt Yvonne noch klar: "Mit meinem Mann und mir ist alles in Ordnung!"

