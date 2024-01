Dschungelcamp: Regeländerung! Das ist in diesem Jahr anders

Welcher Reality-TV-Star ist mit wem zusammen? Wer hat die letzte Rose vom Bachelor bekommen? Was ist die aktuelle Storyline bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"? Und wann beginnt die neue "Are You The One"-Staffel? Mit diesen Fragen kommst du am besten direkt zu Josefine. Josefine, genannt Josie, war schon immer in der Welt des deutschen Trash-TVs zu Hause und wusste immer bestens Bescheid, welcher "Temptation Island"-Kandidat in der letzten Staffel richtig auf den Putz gehauen hat und ob das eine "Love Island"-Pärchen mittlerweile schon verheiratet ist (auch ihr Namensgedächtnis ist überragend!). Nach ihrem Studium wollte Josie ihre Leidenschaft dann zum Beruf machen. Und wo, wenn nicht bei der InTouch Online? Mittlerweile guckt sie die neue "Ex on the Beach"-Folge immer mit dem Gedanken im Hinterkopf: Könnte sich daraus eine Story für die InTouch ergeben?