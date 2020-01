Dschungelcamp: Trauriger Todesfall!

Normalerweise sind die " "-Moderatoren und um keinen Witz verlegen. Doch gestern war ihnen nicht zum Spaßen zumute...

"Normalerweise plaudern wir doof an dieser Stelle oder machen blöde Witzchen, danach ist uns heute nicht", erklärte Daniel am Ende der letzten Worte. Der Grund: Der beliebten Kameramann Manni Friebe ist am Mittwoch im Alter von nur 62 Jahren gestorben. Laut der "BILD"-Zeitung erlag er seinem Krebsleiden in Deutschland. In der diesjährigen Staffel war er nicht dabei.

Ihm zu Ehren wurde am Ende der Folge eine Trauertafel eingeblendet. "Unser ganzes Team trauert um einen großartigen Kollegen. Kameramann Manni war seit der ersten Staffel mit vor Ort in Australien. Ruhe in Frieden", heißt es auf dem offiziellen -Account der Show.

