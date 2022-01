Dschungelcamp-Eklat: RTL schmeißt Janina Youssefian aus der Show!

Zwar hat sich Janina Youssefian danach entschuldigt, aber das hat auch nichts mehr geholfen. Mittlerweile hat sich das "Teppichluder" im Netz zu Wort gemeldet. "Ich möchte mich öffentlich für meine Äußerungen entschuldigen. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich im Dschungelcamp so sprachlich entgleist bin. Mein Verhalten und meine Äußerung Linda gegenüber sind nicht zu entschuldigen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass jeder im Leben eine zweite Chance verdient hat. Es gibt für mich kein schwarz-weiß", schrieb sie bei Instagram.

"Ich kann die Situation nicht zurück drehen, Worte sind gesprochen worden und Beschimpfungen gefallen. Auch wenn Rassismus nichts im Fernsehen zu suchen hat oder in unserer Gesellschaft gehören, genau so wenig Beleidigungen in so ein Format. Es wäre richtig gewesen uns beide rauszunehmen. Ich akzeptiere die Entscheidung von RTL und möchte mich ausdrücklich von Rassismus distanzieren", heißt es darin weiter.

