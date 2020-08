DSDS 2021: Ist ER der neue Juror?

Wie via Instagram deutlich wird, ruft Ramon Roselly seine Follower in der letzten Zeit immer wieder dazu auf, sich bei DSDS zu bewerben. So erklärte er erst kürzlich: "Ich wollte euch noch einmal kurz sagen: Vergesst es nicht, macht ein tolles Sing-Video und schickt es mir mit dem Hashtag '#RamonMachtDichFame“ und ich schicke es weiter an DSDS und dann wirst du vielleicht der neue Superstar 2021. Ich freue mich drauf!" Will Ramon seine Fans etwa zu einer Teilnahme animieren, weil er selber in der Jury sitzen wird? Bis jetzt äußerte sich "RTL" noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein...